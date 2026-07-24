जूडो खिलाड़ी तुलिका मान को राष्ट्रमंडल खेल 2026 से हटाया गया, पिछली बार जीता था रजत

विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) के नियमों के अनुसार, 12 महीने में 3 बार ऐसी गलती करने पर खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

अब तुलिका की जगह पर भारत दूसरे खिलाड़ी को प्रतियोगिता के लिए नहीं भेज सकता क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल के नियमों के मुताबिक, डोपिंग नियम तोड़ने वाले खिलाड़ी की जगह कोई नया खिलाड़ी शामिल नहीं किया जाता।

बता दें कि भारतीय जूडो टीम का मुकाबला 31 जुलाई से शुरू होना है और टीम अभी ग्लासगो नहीं पहुंची है।