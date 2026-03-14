भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव ने वंशिका से रचाई शादी, सामने आई तस्वीरें और वीडियो

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कुलदीप यादव ने आज उत्तराखंड के मसूरी में अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करते हुए शादी कर ली। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त वंशिका के साथ सात फेरे लिए। इस शादी में कई स्टार भारतीय क्रिकेटर शामिल हुए, जिनमें तिलक वर्मा , युजवेंद्र चहल और रिंकू सिंह समेत कई VIP मेहमान मौजूद रहे। वहीं, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज भी देहरादून पहुंचे और उन्होंने कुलदीप को उनकी शादी पर आशीर्वाद दिया।

ट्विटर पोस्ट कुलदीप और वंशिका से रचाई शादी Kuldeep Yadav married to his long girlfriend Vanshika chadha ..

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परिचय कौन हैं वंशिका? कुलदीप और वंशिका दोनों ही उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। दोनों का घर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। दोनों के परिवार कई सालों से एक-दूसरे को जानते हैं और कुलदीप व वंशिका बचपन से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। वंशिका उच्च शिक्षा के लिए वह ऑस्ट्रेलिया गई थीं, जहां से उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की। इसके बाद वह भारत लौट आईं। पेशेवर रूप से वंशिका भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में कार्यरत हैं।

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ट्विटर पोस्ट कुलदीप की शादी का वीडियो Mussoorie, Uttarakhand: Visuals show Indian cricketer Kuldeep Yadav enjoying his wedding evening with fellow cricketers and other family members. pic.twitter.com/2IidPHVBL1 — IANS (@ians_india) March 14, 2026

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संगीत सूफी गायक बिस्मिल ने दी प्रस्तुति सूफी गायक बिस्मिल ने शुक्रवार को आयोजित एक विशेष संगीत संध्या में प्रस्तुति दी थी। उन्होंने कहा था, "मैंने कुलदीप यादव के लिए कुछ शायरियां तैयार की हैं, जिन्हें मैं आज इस जश्न के कार्यक्रम में पेश करूंगा। मैं अपने दोस्त कुलदीप की शादी को लेकर बहुत उत्साहित हूं। उत्तराखंड मेरे दिल के बहुत करीब है और यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।" शादी में मोहम्मद कैफ और सुरेश रैना समेत कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी शामिल हुए।

ट्विटर पोस्ट सामने आई कुलदीप और वंशिका की तस्वीर Kuldeep Yadav is now Married with Vanshika Chadha. ❤️



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