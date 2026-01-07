भारतीय क्रिकेटर जेमिमाह रोड्रिगेज ने महिलाओं के हेलमेट ब्रांड में निवेश किया

LOADING...
रोड्रिगेज ने महिलाओं के हेलमेट ब्रांड में निवेश किया (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

लेखन अंकित पसबोला
Jan 07, 2026
01:54 pm
क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगेज ने अपनी पहली कंपनी में निवेश किया है। दरअसल, वह त्वर्रा (Tvarra) नामक ब्रांड के साथ पार्टनर बनी हैं, जो महिलाओं के लिए खास हेलमेट बनाती है। खबरों के मुताबिक, इस भागीदारी में रोड्रिगेज को इक्विटी (शेयर) मिले हैं। ऐसे में खेल के मैदान से हटके विश्व कप विजेता रोड्रिगेज ने बिजनेस के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान 

त्वर्रा महिलाओं को सुरक्षित चलने में करता है मदद- रोड्रिगेज

त्वर्रा की फाउंडर अल्पना परिदा ने रोड्रिगेज के साथ साझेदारी पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "रोड्रिगेज का अनुशासन, ऊर्जा और लक्ष्य को लेकर स्पष्टता बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम सेफ्टी तय करने के बारे में सोचते हैं।" वहीं रोड्रिगेज ने कहा, "खेल आपको तैयारी, निरंतरता और विश्वास सिखाता है। सेफ्टी से आपकी हिम्मत बढ़ती है। त्वर्रा महिलाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वास से चलने में मदद करता है। इसलिए यह मेरे लिए बहुत खास है।"

ट्विटर पोस्ट

हेलमेट 

खासतौर पर महिलाओं के लिए हेलमेट बनाती है त्वर्रा

कंपनी के अनुसार, बाजार में आमतौर पर हेलमेट पुरुषों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, जिससे महिलाओं को वजन, फिटिंग और आराम में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में त्वर्रा हेलमेट खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें सिर का साइज, वजन और अन्य प्रमुख बातों का ध्यान रखा गया है। कंपनी के मुताबिक, हेलमेट्स के पास भारतीय सड़कों के लिए ISI सर्टिफिकेशन है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं।

आंकड़े 

विश्व कप में रोड्रिगेज ने किया था कमाल  

रोड्रिगेज के लिए विश्व कप 2025 शानदार रहा था। उन्होंने 8 मैचों की 7 पारियों में 58.40 की औसत के साथ 101.03 की स्ट्राइक रेट के साथ 297 रन बनाए थे। उन्होंने 1 शतक और 1 ही अर्धशतक भी लगाया था। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने नाबाद 127 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई थी। इस संस्करण में रोड्रिगेज से ज्यादा रन सिर्फ स्मृति मंधाना (434) और प्रतिका रावल (308) ने बनाए थे।

