भारतीय क्रिकेटर जेमिमाह रोड्रिगेज ने महिलाओं के हेलमेट ब्रांड में निवेश किया

बयान त्वर्रा महिलाओं को सुरक्षित चलने में करता है मदद- रोड्रिगेज त्वर्रा की फाउंडर अल्पना परिदा ने रोड्रिगेज के साथ साझेदारी पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "रोड्रिगेज का अनुशासन, ऊर्जा और लक्ष्य को लेकर स्पष्टता बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम सेफ्टी तय करने के बारे में सोचते हैं।" वहीं रोड्रिगेज ने कहा, "खेल आपको तैयारी, निरंतरता और विश्वास सिखाता है। सेफ्टी से आपकी हिम्मत बढ़ती है। त्वर्रा महिलाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वास से चलने में मदद करता है। इसलिए यह मेरे लिए बहुत खास है।"

ट्विटर पोस्ट Twitter Post We pledged 300 helmets to the women’s cricket team on 2.11.25



That belief travelled via @bhogleharsha to @JemiRodrigues .

Today, she’s an Investor Partner at Tvarra.



Conviction has a way of finding its people. pic.twitter.com/fXBM5zbSid — Alpana Parida (@alpana_parida) January 6, 2026

हेलमेट खासतौर पर महिलाओं के लिए हेलमेट बनाती है त्वर्रा कंपनी के अनुसार, बाजार में आमतौर पर हेलमेट पुरुषों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, जिससे महिलाओं को वजन, फिटिंग और आराम में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में त्वर्रा हेलमेट खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें सिर का साइज, वजन और अन्य प्रमुख बातों का ध्यान रखा गया है। कंपनी के मुताबिक, हेलमेट्स के पास भारतीय सड़कों के लिए ISI सर्टिफिकेशन है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं।

