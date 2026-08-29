भारतीय टीम में न्यूजीलैंड दौरे से पहले करने होंगे ये 3 बड़े बदलाव, आप भी जानिए
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है, लेकिन कोलंबो टेस्ट मजबूत स्थिति में होने के बावजूद ड्रॉ पर छूटा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत के पास अब केवल 7 टेस्ट मैच (2 बनाम न्यूजीलैंड और 5 बनाम ऑस्ट्रेलिया) बचे हैं, जिनमें से टीम को 6 जीतने होंगे। ऐसे में भारतीय टीम को अपनी रणनीति में 3 मुख्य बदलाव करने होंगे।
#1
भारत को अपनी बल्लेबाजी में करना होगा सुधार
श्रीलंका दौरे पर देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, लेकिन विदेशी दौरों पर अधिक निरंतरता की आवश्यकता होगी।
न्यूजीलैंड की तेज पिचों पर भारतीय सलामी बल्लेबाजों को नई गेंद का सामना अधिक सतर्कता और मजबूती से करना होगा।
टीम को ठोस शुरुआत को बड़े और मैच जिताऊ स्कोर में बदलना होगा, जिसमें कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत को मध्यक्रम में अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी।
#2
न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के लिए एक मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण तैयार करना
न्यूजीलैंड की परिस्थितियां उपमहाद्वीप (स्पिन अनुकूल पिचों) से पूरी तरह अलग होंगी, जहां भारतीय गेंदबाजी रणनीति में बदलाव जरूरी है।
कीवी मैदानों पर गति, मूवमेंट और नई गेंद से लगातार दबाव बनाने वाले गेंदबाजों की जरूरत होगी। तेज गेंदबाजों को शुरुआती दौर में अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाना होगा, साथ ही लंबे समय तक अनुशासन बनाए रखना होगा।
भारत संभवतः इंग्लैंड दौरे से सीख लेकर उसी तरह के गेंदबाजों को मैदान में उतारेगा।
#3
शुभमन गिल को बतौर कप्तान और अधिक आक्रामक होने की जरूरत
कोलंबो से सबसे बड़ा सबक यह मिला कि प्रभुत्व से जीत की गारंटी स्वतः नहीं मिल जाती।
भारत ने टेस्ट मैच के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन श्रीलंका को ड्रॉ से बचने का मौका दे दिया।
न्यूजीलैंड के खिलाफ, भारत को बढ़त मिलने पर निर्दयी होना होगा और नियंत्रण खोने से बचना होगा।
कप्तान गिल को फील्डिंग में अधिक आक्रामक रुख अपनाने और विकेट लेने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।