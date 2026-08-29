भारतीय टीम में न्यूजीलैंड दौरे से पहले करने होंगे ये 3 बड़े बदलाव, आप भी जानिए

कोलंबो से सबसे बड़ा सबक यह मिला कि प्रभुत्व से जीत की गारंटी स्वतः नहीं मिल जाती।

भारत ने टेस्ट मैच के बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन श्रीलंका को ड्रॉ से बचने का मौका दे दिया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ, भारत को बढ़त मिलने पर निर्दयी होना होगा और नियंत्रण खोने से बचना होगा।

कप्तान गिल को फील्डिंग में अधिक आक्रामक रुख अपनाने और विकेट लेने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।