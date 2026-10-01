वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले कप्तान
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में कप्तान की भूमिका सिर्फ टीम की अगुआई करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि बल्ले से बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाना भी होता है। भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में कई कप्तानों ने अपनी बल्लेबाजी से यादगार पारियां खेली हैं। उन्होंने दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
शुभमन गिल (223* रन बनाम वेस्टइंडीज, 2026)
पहले स्थान पर शुभमन गिल आ गए हैं। उन्होंने साल 2026 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 223* रन की शानदार पारी खेली थी।
इस खिलाड़ी ने 133 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए। उनके बल्ले से 26 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 167.67 की रही।
भारतीय टीम 406 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और गिल की पारी के कारण टीम को 8 विकेट से जीत मिली।
#2
वीरेंद्र सहवाग (219 रन बनाम वेस्टइंडीज, 2011)
दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग हैं। साल 2011 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ कप्तानी की थी।
इंदौर में खेले गए सीरीज के चौथे मुकाबले में सहवाग ने 149 गेंदों का सामना कर 219 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 25 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 146.98 की रही थी।
भारत ने पहली पारी में 418/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में वेस्टइंडीज 265 रन पर ऑलआउट हो गई थी।
#3
रोहित शर्मा (208* रन बनाम श्रीलंका, 2017)
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
साल 2017 में श्रीलंका भारत के दौरे पर आई थी। रोहित सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे और 153 गेंदो में नाबाद 208 रन बना दिए। उनके बल्ले से 13 चौके और 12 छक्के निकले।
उनकी स्ट्राइक रेट 135.95 की रही। भारतीय टीम 392/4 का स्कोर बनाने में सफल रही। जवाब में श्रीलंका 251/8 का स्कोर ही बना पाई और 141 रन से मुकाबला हार गई।
#4
सचिन तेंदुलकर (186 रन बनाम न्यूजीलैंड, साल-1999)
चौथे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं।
उन्होंने साल 1999 में बतौर कप्तान हैदराबाद में नाबाद 186 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी।
तेंदुलकर के बल्ले से 150 गेंदों में ये रन निकले थे। उनके बल्ले से 20 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 124 की रही थी। भारतीय टीम ने 376/2 का स्कोर बनाया।
जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 202 रन पर ऑलआउट हो गई।