वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले कप्तान

चौथे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं।

उन्होंने साल 1999 में बतौर कप्तान हैदराबाद में नाबाद 186 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी।

तेंदुलकर के बल्ले से 150 गेंदों में ये रन निकले थे। उनके बल्ले से 20 चौके और 3 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 124 की रही थी। भारतीय टीम ने 376/2 का स्कोर बनाया।

जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 202 रन पर ऑलआउट हो गई।