टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड के खिलाफ 50+ रन की पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेला गया पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय रद्द हो गया। उस मैच में भारत ने जब पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 189/7 का स्कोर बनाया था, तब उसके बाद बारिश से मैच संभव नहीं हो सका। चेस्टर ली स्ट्रीट में हुए मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाया। इस बीच इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 में 50+ की पारी खेलने वाले भारतीय कप्तानों के बारे में जानते हैं।
#1
विराट कोहली (3)
विराट कोहली ने कप्तानी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 3 अर्धशतक लगाए थे। भारतीय टीम ने 2021 में कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ हुई घरेलू टी-20 सीरीज को 3-2 से जीता था। उस सीरीज में कोहली ने 5 पारियों में 115.50 की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 231 रन बनाए थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। कोहली ने बतौर कप्तान अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 47.57 की औसत से 1,570 रन बनाए थे।
#2
रोहित शर्मा (1)
रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों में कप्तानी की थी और इस दौरान सिर्फ 1 पारी में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 39 गेंदों में 57 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने उस मैच को 68 रन से जीता था। अपने करियर में रोहित ने कप्तान के तौर पर 62 पारियां खेलीं थी, जिसमें 34.01 की औसत और 149.76 की स्ट्राइक रेट से 1,905 रन बनाए थे।
#3
श्रेयस अय्यर (1)
अय्यर ने कप्तानी करते हुए सीरीज के पहले टी-20 मैच में 47 गेंदों में 68 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। यह बतौर कप्तान उनके बल्ले से निकलने वाली पहली अर्धशतकीय पारी साबित हुई। अय्यर भारत के एकमात्र ऐसे कप्तान बने हैं, जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पर 50+ का स्कोर बनाया है। इंग्लैंड में इस खिलाड़ी ने 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 96 रन बनाए हैं।