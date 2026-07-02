टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड के खिलाफ 50+ रन की पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान

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रोहित शर्मा (1)

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों में कप्तानी की थी और इस दौरान सिर्फ 1 पारी में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 39 गेंदों में 57 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने उस मैच को 68 रन से जीता था। अपने करियर में रोहित ने कप्तान के तौर पर 62 पारियां खेलीं थी, जिसमें 34.01 की औसत और 149.76 की स्ट्राइक रेट से 1,905 रन बनाए थे।