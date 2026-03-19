IPL के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में विश्व भर के दिग्गज गेंदबाज शिरकत करते हैं। यही कारण है कि इस टी-20 लीग में बल्ले और गेंद के बीच कठिन संघर्ष देखने को मिलता है। लीग इतिहास में भी कई गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए टीम को खिताब जिताए हैं। IPL 2026 में भी कई विश्व स्तरीय गेंदबाज नजर आने वाले हैं। इस बीच IPL के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 हर्षल पटेल (32 विकेट, 2021) हर्षल पटेल ने IPL के 2021 संस्करण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से एक अनकैप्ड गेंदबाज के रूप में खेलते हुए सबसे ज्यादा 32 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने 15 मैचों में 14.34 की औसत और 8.14 की इकॉनमी रेट के साथ ये सफलताएं हासिल की थी। वह IPL इतिहास में 30 से अधिक विकेट लेने वाले 3 गेंदबाजों में से एक हैं। ड्वेन ब्रावो (32 विकेट, 2013) और कगिसो रबाडा (30 विकेट, 2020) अन्य गेंदबाज हैं।

#2 मोहम्मद शमी (28 विकेट, 2023) IPL 2023 में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम उपविजेता रही थी और उस संस्करण में मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिली थी। इस तेज गेंदबाज ने 2023 संस्करण में 17 मैचों में 18.64 की औसत और 8.03 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 28 विकेट लिए थे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देकर 4 विकेट लेना रहा था। वह CSK के खिलाफ फाइनल में कोई विकेट नहीं ले सके थे।

Advertisement

#3 मोहित शर्मा (27 विकेट, 2023) मोहित शर्मा ने IPL 2023 में 14 मैचों में 13.37 की औसत और 8.17 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट लिए थे। इस बीच उन्होंने 1 मैच में 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया था। मोहित को GT ने IPL 2023 से पहले हुई नीलामी में 50 लाख रुपये में खरीदा था। दिलचस्प रूप से वह 2022 में GT के साथ नेट गेंदबाज के तौर पर जुड़े हुए थे।

Advertisement