रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ कई शानदार प्रदर्शन किए हैं (फाइल तस्वीर)

श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

लेखन आदर्श कुमार 07:16 pm Aug 04, 202607:16 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच कई शानदार टेस्ट सीरीज हुई हैं। इस दौरान कई भारतीय गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी से खास छाप छोड़ी है। कुछ गेंदबाजों ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान किया और कई रिकॉर्ड बनाए। 15 अगस्त से एक बार फिर दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज होगी। ऐसे में आइए श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।