श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच कई शानदार टेस्ट सीरीज हुई हैं। इस दौरान कई भारतीय गेंदबाजों ने अपनी शानदार गेंदबाजी से खास छाप छोड़ी है। कुछ गेंदबाजों ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान किया और कई रिकॉर्ड बनाए। 15 अगस्त से एक बार फिर दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज होगी। ऐसे में आइए श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
रविचंद्रन अश्विन (21 विकेट)
पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हैं।
साल 2015 में भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी। उस सीरीज में 3 टेस्ट मैच हुए थे।
अश्विन ने 6 पारियों में 18.09 की उम्दा औसत के साथ 21 विकेट लिए थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 2 बार 5 विकेट हॉल भी लिए। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/46 का रहा था।
उस सीरीज में भारतीय टीम को 2-1 से जीत मिली थी।
#2
अनिल कुंबले (20 विकेट)
पूर्व भारतीय कप्तान और स्टार लेग स्पिनर अनिल कुंबले इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
साल 2005 में श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर आई थी। उस सीरीज में 3 टेस्ट मैच खेले गए थे।
कुंबले ने 5 पारियों में 18.70 की शानदार औसत के साथ 20 विकेट चटकाए थे। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया था और 2 बार उन्होंने 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे।
उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/72 का रहा था।
#3
मनिंदर सिंह और अनिल कुंबले (18-18 विकेट)
तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से मनिंदर सिंह और कुंबले हैं। मनिंदर ने 1986 की टेस्ट सीरीज में 3 मैचों की 5 पारियों में 15.50 की औसत से 18 विकेट लिए थे।
उन्होने एक बार 4 विकेट हॉल औ एक बार 5 विकेट हॉल लिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/51 का रहा था।
कुंबले ने 1993 की सीरीज में 6 पारियों में 17.61 की औसत से 18 विकेट चटकाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/59 का रहा था।
#4
रविचंद्रन अश्विन (17 विकेट)
इस सूची में चौथे स्थान पर भी अश्विन ही हैं। उन्होंने साल 2017 की टेस्ट सीरीज में 3 टेस्ट की 6 पारियों में 25.88 की औसत से 17 विकेट अपने नाम किए थे।
उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल लिया था।
उस सीरीज में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/69 का रहा था।
श्रीलंका के खिलाफ उस सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय टीम ने अपने नाम किए थे।