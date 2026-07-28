रविचंद्रन अश्विन के आंकड़े श्रीलंका में कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका की धरती पर इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट

लेखन आदर्श कुमार 07:42 pm Jul 28, 202607:42 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा। दोनों टीमों के बीच यह सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी, जहां स्पिन गेंदबाजों को मददगार परिस्थितियां मिलती हैं। सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है और टीम में 4 स्पिन गेंदबाजों को जगह मिली है। ऐसे में आइए उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने श्रीलंका में टेस्ट खेलते हुए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं।