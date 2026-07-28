टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका की धरती पर इन भारतीय गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा। दोनों टीमों के बीच यह सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी, जहां स्पिन गेंदबाजों को मददगार परिस्थितियां मिलती हैं। सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है और टीम में 4 स्पिन गेंदबाजों को जगह मिली है। ऐसे में आइए उन भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने श्रीलंका में टेस्ट खेलते हुए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं।
#1
रविचंद्रन अश्विन (38 विकेट)
इस सूची में पहले स्थान पर पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हैं।
उन्होंने साल 2015 में श्रीलंका की धरती पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार वह वहां 2017 में खेलते हुए नजर आए थे।
उन्होंने 6 मुकाबले खेले थे और इसकी 12 पारियों में 21.57 की औसत से 38 विकेट लेने में सफल रहे थे।
उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/46 का रहा था।
#2
अनिल कुंबले (30 विकेट)
इस सूची में दूसरे स्थान पर पूर्व दिग्गज भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले हैं।
उन्होंने श्रीलंका में अपना पहला टेस्ट मैच साल 1993 में खेला था। आखिरी बार वह वहां 2008 में खेलते हुए नजर आए थे।
इस खिलाड़ी ने 9 टेस्ट मैच खेले थे और इसकी 13 पारियों में 44.63 की औसत से 30 विकेट अपने नाम किए थे। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल लिया था।
उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/87 का रहा था।
#3
हरभजन सिंह और इशांत शर्मा (26-26 विकेट)
तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 स्टार गेंदबाज हरभजन सिंह और इशांत शर्मा हैं।
हरभजन ने श्रीलंका में साल 1999 में अपना पहला मैच खेला था। आखिरी बार वह वहां 2015 में खेलते हुए नजर आए थे।
इस खिलाड़ी ने 10 मुकाबले खेले थे और इसकी 16 पारियों में 26 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/102 का रहा था।
इशांत ने 9 टेस्ट की 17 पारियों में 26 विकेट चटकाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/54 का रहा था।
#4
अमित मिश्रा (19 विकेट)
पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
उन्होंने साल 2010 से 2015 के बीच श्रीलंका में 4 टेस्ट मैच खेले थे। इस दौरान 8 पारियों में उन्होंने 21.68 की शानदार औसत के साथ कुल 19 विकेट चटकाए थे।
हालांकि, यह खिलाड़ी एक बार भी पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा नहीं पाया था।
श्रीलंका में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/43 का रहा था।