श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज, शीर्ष पर है यह दिग्गज

इस सूची में पहले स्थान पर पूर्व दिग्गज स्पिनर और भारतीय कप्तान अनिल कुंबले हैं। उन्होंने अपनी गुगली में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खासा परेशान किया था।

उन्होंने इस टीम के खिलाफ 18 मुकाबले खेले थे, जिसकी 28 पारियों में 31.20 की औसत और 2.67 की इकॉनमी से 74 विकेट चटकाए थे।

उन्होंने 4 बार पारी में 5 विकेट और 2 बार मैच में 10 विकेट हॉल लेने का कारनामा किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/59 की रहा है।