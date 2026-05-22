IPL के एक सीजन में 30 से अधिक छक्के खाने वाले भारतीय गेंदबाज
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में गेंदबाज बेहद महंगे साबित हो रहे हैं। जसप्रीत बुमराह समेत कई बड़े नामी गेंदबाजों का इस सीजन में खराब प्रदर्शन रहा है। इसी क्रम में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के अंशुल कंबोज ने इस सीजन में 34 छक्के दिए। वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के देने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस बीच IPL के एक सीजन में 30 से अधिक छक्के खाने वाले भारतीय गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
अंशुल कंबोज (34 छक्के, 2026)
कंबोज इस सीजन में CSK की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 14 पारियों में 25.23 की औसत से 21 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 10 से अधिक (10.52) रही। बता दें कि रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में CSK की टीम इस बार सिर्फ 6 ही मैच जीतने में कामयाब रही और प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी।
#2
मोहम्मद सिराज (31 छक्के, 2022)
मोहम्मद सिराज इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2022 में RCB की ओर से खेलते हुए 57.11 की खराब औसत के साथ सिर्फ 9 ही विकेट लिए थे। उस सीजन में सिराज ने 15 मैच खेले थे और 31 छक्के पिटाए थे। बेहद खराब गेंदबाजी के चलते ही उनकी इकॉनमी रेट 10 से ऊपर की रही थी। वह 1 भी मैच में 2 से अधिक विकेट नहीं ले सके थे।
#3
युजवेंद्र चहल (30 छक्के, 2024)
युजवेंद्र चहल IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वह लीग में निरंतर विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शुमार हैं। हालांकि, वह 2024 सीजन में कुछ महंगे साबित हुए थे। IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए इस लेग स्पिनर ने कुल 30 छक्के दिए थे। उन्होंने उस सीजन में 15 मैचों में 30.33 की औसत और 9.41 की इकॉनमी रेट से 18 विकेट चटकाए थे।