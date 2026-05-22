IPL के एक सीजन में 30 से अधिक छक्के खाने वाले भारतीय गेंदबाज 

#1 अंशुल कंबोज (34 छक्के, 2026) कंबोज इस सीजन में CSK की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 14 पारियों में 25.23 की औसत से 21 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 10 से अधिक (10.52) रही। बता दें कि रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में CSK की टीम इस बार सिर्फ 6 ही मैच जीतने में कामयाब रही और प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी।

#2 मोहम्मद सिराज (31 छक्के, 2022) मोहम्मद सिराज इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2022 में RCB की ओर से खेलते हुए 57.11 की खराब औसत के साथ सिर्फ 9 ही विकेट लिए थे। उस सीजन में सिराज ने 15 मैच खेले थे और 31 छक्के पिटाए थे। बेहद खराब गेंदबाजी के चलते ही उनकी इकॉनमी रेट 10 से ऊपर की रही थी। वह 1 भी मैच में 2 से अधिक विकेट नहीं ले सके थे।

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