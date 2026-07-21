इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में इन भारतीय गेंदबाजों ने लुटाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच वनडे क्रिकेट में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों को इंग्लिश बल्लेबाजों के आक्रामक खेल का सामना भी करना पड़ा है। कुछ मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उनका जमकर फायदा उठाया है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन भारतीय गेंदबाजों पर, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन खर्च किए हैं।
#1
गुरनूर बरार (97 रन)
सूची में पहले स्थान पर गुरनूर बरार हैं। उन्होंने साल 2026 की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर में 97 रन खर्च किए थे।
उनकी इकॉनमी 9.70 की रही और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला।
पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 387 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी और उसे 27 रन से हार का सामना करना पड़ा।
#2
युजवेंद्र चहल (88 रन)
दूसरे स्थान पर युजवेंद्र चहल हैं। उन्होंने साल 2019 में बर्मिंघम के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर में 88 रन खर्च किए थे।
इस दौरान उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला था।
पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 337 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 5 विकेट पर 306 रन ही बना सकी और उसे 31 रन से हार का सामना करना पड़ा।
यह वनडे विश्व कप 2019 का 38वां मुकाबला था।
#3
इशांत शर्मा (86 रन)
तीसरे स्थान पर भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा हैं। उन्होंने साल 2013 में राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले में 10 ओवर में 86 रन खर्च किए थे।
इस दौरान उन्होंने 2 मेडन ओवर फेंके थे। उनकी इकॉनमी 8.60 की रही थी।
पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 325 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट पर 316 रन ही बना सकी और उसे 9 रन से हार का सामना करना पड़ा।
#4
कुलदीप यादव (84 रन)
इस सूची में चौथे स्थान पर कुलदीप यादव हैं। उन्होंने साल 2021 में पूणे के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले में 10 ओवर में 84 रन खर्च किए थे। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 8.40 की रही थी।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर 336 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर 43.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था।
इंग्लैंड ने यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया था।