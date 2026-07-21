गुरनूर बरार इस सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में इन भारतीय गेंदबाजों ने लुटाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 05:00 pm Jul 21, 202605:00 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच वनडे क्रिकेट में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों को इंग्लिश बल्लेबाजों के आक्रामक खेल का सामना भी करना पड़ा है। कुछ मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उनका जमकर फायदा उठाया है। ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन भारतीय गेंदबाजों पर, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन खर्च किए हैं।