टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम 13 सितंबर से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलेगी। अब तक इन टीमों के बीच 2024 में एक द्विपक्षीय टी-20 सीरीज खेली गई है, जिसे भारतीय टीम ने 3-0 से जीता था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आगामी सीरीज में भी वर्चस्व बरकरार रखना चाहेगी। भारतीय गेंदबाज इस सीरीज में कमाल दिखाना चाहेंगे। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक विकट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
अर्शदीप सिंह (8 विकेट)
अर्शदीप सिंह अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं।
उन्होंने 5 मैचों में 15.00 की औसत और 7.05 की इकॉनमी रेट के साथ 8 विकेट लिए हैं।
इस बीच मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 32 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा। उन्होंने एक ओवर मेडन भी किया।
उन्होंने 2022 में इस टीम के खिलाफ पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।
#2
भुवनेश्वर कुमार (5 विकेट)
भुवनेश्वर कुमार ने एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते मैच में 5 विकेट लिए थे।
दुबई में भारत ने पहले खेलते हुए 212/2 का स्कोर खड़ा किया था।
जवाब में भुवनेश्वर ने पावरप्ले में ही 4 विकेट चटका लिए थे। उनकी स्विंग के सामने अफगानी बल्लेबाज बेबस नजर आए थे।
शुरुआती 7 ओवरों के भीतर ही अफगानिस्तान का स्कोर 21 रन पर 6 विकेट हो गया था और भुवनेश्वर ने अपना 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया।
#3
रविचंद्रन अश्विन (5 विकेट)
पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विनरविचंद्रन अश्विन भी इस सूची में शामिल हैं।
उन्होंने 3 मैचों में 12.20 की औसत और 5.08 की इकॉनमी रेट के साथ 5 विकेट चटकाए हैं।
इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन देते हुए 2 विकेट लेना रहा।
अश्विन ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 65 मैच खेले थे, जिसमें 23.22 की औसत के साथ 72 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 7 से कम की रही।
#4
अक्षर पटेल (5 विकेट)
भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी इस सूची का हिस्सा हैं।
क्रिकइंफो के मुताबिक, अक्षर ने अफगानिस्तान के खिलाफ 4 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 4 ही पारियों में उन्होंने 15.80 की औसत और 5.26 की इकॉनमी रेट के साथ 5 विकेट चटकाए हैं।
इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देते हुए 2 विकेट लेना रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ओवर मेडन भी किया है।