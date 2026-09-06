टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

भुवनेश्वर कुमार ने एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते मैच में 5 विकेट लिए थे।

दुबई में भारत ने पहले खेलते हुए 212/2 का स्कोर खड़ा किया था।

जवाब में भुवनेश्वर ने पावरप्ले में ही 4 विकेट चटका लिए थे। उनकी स्विंग के सामने अफगानी बल्लेबाज बेबस नजर आए थे।

शुरुआती 7 ओवरों के भीतर ही अफगानिस्तान का स्कोर 21 रन पर 6 विकेट हो गया था और भुवनेश्वर ने अपना 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया।