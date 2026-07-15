विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों इस सूची का हिस्सा हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इन भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के एक मैदान पर बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 02:21 pm Jul 15, 202602:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की सरजमीं पर कई मैदानों में यादगार पारियां खेली हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन किसी एक मैदान पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा है। इन बल्लेबाजों ने बार-बार उसी मैदान पर बड़ी पारियां खेलते हुए रन का अंबार लगाया और कई अहम रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। ऐसे में आइए जानते हैं, इंग्लैंड के किसी एक मैदान पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं?