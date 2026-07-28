टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने वाला है। सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम श्रीलंका का दौरा करेगी। श्रीलंका की परिस्थितियां स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए चुनौती बढ़ जाती है। ऐसे में उन भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने वहां टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर (1,155 रन)
पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने श्रीलंका में अपना पहला टेस्ट मैच साल 1993 में खेला था।
आखिरी बार वह 2010 में श्रीलंका की सरजमीं पर खेलते हुए नजर आए थे।
उन्होंने वहां 12 मुकाबले खेले थे और इसकी 19 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 67.94 की औसत से 1,155 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 5 शतक और 4 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 203 रन रहा था।
#2
वीरेंद्र सहवाग (692 रन)
इस सूची में दूसरे स्थान पर पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं।
उन्होंने श्रीलंका में अपना पहला टेस्ट मैच 2008 में खेला था, जबकि आखिरी बार 2010 में वहां खेलने उतरे थे।
सहवाग ने श्रीलंका में 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 69.20 की औसत से 692 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 201 रन रहा था।
#3
राहुल द्रविड़ (662 रन)
इस सूची में तीसरे स्थान पर राहुल द्रविड़ हैं।
उन्होंने भी श्रीलंका में अपना पहला टेस्ट मैच साल 1997 में खेला था और आखिरी बार 2010 में वहां खेलते हुए नजर आए थे।
उन्होंने 12 मैच खेले थे और इसकी 21 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 662 रन बनाए थे। उनकी औसत 33.1 की रही थी।
उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक निकले थे। द्रविड़ का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन रहा था।
#4
सौरव गांगुली (588 रन)
पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली श्रीलंका में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के मामले में चौथे स्थान पर हैं।
उन्होंने वहां 1997 में पहला टेस्ट मैच खेला था। आखिरी बार 2008 में खेलते हुए नजर आए थे।
इस खिलाड़ी ने 9 मुकाबले खेले थे और इसकी 17 पारियों में 36.75 की औसत से 588 रन बनाए थे। उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक निकले थे।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 147 रन रहा था।