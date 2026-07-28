टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

इस सूची में तीसरे स्थान पर राहुल द्रविड़ हैं।

उन्होंने भी श्रीलंका में अपना पहला टेस्ट मैच साल 1997 में खेला था और आखिरी बार 2010 में वहां खेलते हुए नजर आए थे।

उन्होंने 12 मैच खेले थे और इसकी 21 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 662 रन बनाए थे। उनकी औसत 33.1 की रही थी।

उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक निकले थे। द्रविड़ का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन रहा था।