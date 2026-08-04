विराट कोहली के आंकड़े श्रीलंका के खिलाफ शानदार रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 12:50 pm Aug 04, 202612:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना रहा है। दोनों टीमों के बीच खेली गई अब तक की टेस्ट सीरीज में कई भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी पारियां खेली हैं। 15 अगस्त से दोनों टीमों के बीच एक बार फिर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होनी है। ऐसे में आइए श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।