विराट कोहली के आंकड़े वेस्टइंडीज के खिलाफ कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वेस्टइंडीज के खिलाफ एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन आदर्श कुमार 03:08 pm Sep 19, 202603:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच वनडे क्रिकेट में कई शानदार मुकाबले देखने को मिले हैं। दोनों टीमों के बीच खेली गई अब तक के वनडे सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने कई बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कुछ बल्लेबाजों ने तो एक सीरीज में लगातार रन बनाकर अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया। ऐसे में आइए उन भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।