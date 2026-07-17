वनडे क्रिकेट: इंग्लैंड में मेजबान टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
इंग्लैंड की परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है। नई गेंद की स्विंग और सीम मूवमेंट किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होती। इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम के कई बल्लेबाजों ने इंग्लैंड में मेजबान टीम के खिलाफ वनडे में लगातार शानदार प्रदर्शन किए हैं। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के घर में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। ऐसे में आइए शीर्ष बल्लेबाजों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
#1
विराट कोहली (651 रन)
सूची में पहले स्थान पर विराट कोहली आ गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ उनके घरेलू सरजमीं पर पहला वनडे मुकाबला 2011 में खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 18 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 38.29 की औसत से 651 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन रहा है।
#2
राहुल द्रविड़ (648 रन)
पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ उनके घर में पहला वनडे मुकाबला खेला था।
आखिरी बार वह 2011 में खेलते हुए नजर आए थे।
इस खिलाड़ी ने 20 मुकाबले खेले और इसकी 20 पारियों में 38.11 की औसत से 648 रन बनाने में सफल रहे।
उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92* रन रहा। द्रविड़ 3 पारियों में नाबाद भी रहे।
#3
सचिन तेंदुलकर (639 रन)
भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने 1990 में इंग्लैंड में मेजबान के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2007 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे।
उन्होंने 17 वनडे मैच खेले और इसकी 17 पारियों में 39.93 की औसत से 639 रन बनाने में सफल रहे।
उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 105* रन रहा।
#4
महेंद्र सिंह धोनी (613 रन)
इस सूची में चौथे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी हैं।
उन्होंने इंग्लैंड में उनके खिलाफ पहला वनडे मुकाबला 2007 में खेला था। आखिरी बार वह 2019 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे।
उन्होंने 21 मैचों की 18 पारियों में 40.86 की औसत से 613 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78* रन रहा था।