वनडे क्रिकेट: इंग्लैंड में मेजबान टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ उनके घर में पहला वनडे मुकाबला खेला था।

आखिरी बार वह 2011 में खेलते हुए नजर आए थे।

इस खिलाड़ी ने 20 मुकाबले खेले और इसकी 20 पारियों में 38.11 की औसत से 648 रन बनाने में सफल रहे।

उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92* रन रहा। द्रविड़ 3 पारियों में नाबाद भी रहे।