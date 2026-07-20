विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला विदेशों में खूब चला है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इन भारतीय बल्लेबाजों ने विदेशी धरती पर लगाए हैं सबसे ज्यादा शतक

लेखन आदर्श कुमार 05:02 pm Jul 20, 202605:02 pm

क्या है खबर?

विदेशी धरती पर बल्लेबाजी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी चुनौती होती है, जहां परिस्थितियां और पिचें अक्सर अलग होती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने विदेशों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने अलग-अलग देशों में शतक लगाकर टीम को कई यादगार जीत दिलाई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में, जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है।