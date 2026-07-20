इन भारतीय बल्लेबाजों ने विदेशी धरती पर लगाए हैं सबसे ज्यादा शतक
क्या है खबर?
विदेशी धरती पर बल्लेबाजी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी चुनौती होती है, जहां परिस्थितियां और पिचें अक्सर अलग होती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने विदेशों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने अलग-अलग देशों में शतक लगाकर टीम को कई यादगार जीत दिलाई हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में, जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है।
#1
विराट कोहली (12 शतक, ऑस्ट्रेलिया)
विराट कोहली इस सूची में पहले स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनके आंकड़े शानदार रहे हैं।
उन्होंने वहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12 शतक लगाए हैं। वनडे में उन्होंने 32 मैचों में 5 शतक जड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 50.03 की औसत से 1,401 रन बनाए हैं।
वहीं, टेस्ट में उनके बल्ले से 18 मैचों की 34 पारियों में 7 शतक निकले हैं। उन्होंने 46.72 की औसत से 1,542 रन बनाए हैं।
टी-20 में वह ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं लगा सके।
#2
रोहित शर्मा (10 शतक, इंग्लैंड), सचिन तेंदुलकर (10 शतक, श्रीलंका)
रोहित शर्मा सूची में संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 शतक लगाए हैं। वहीं, तेंदुलकर ने श्रीलंका में 10 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े थे।
रोहित ने इंग्लैंड में 7 टेस्ट में एक शतक लगाया है। वहीं, वनडे में 30 पारियों में उनके बल्ले से 8 शतक निकले हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भी उनका एक शतक है।
सचिन के श्रीलंका में टेस्ट और वनडे में 5-5 शतक हैं।
#3
सचिन तेंदुलकर (9 शतक, दक्षिण अफ्रीका)
इस सूची में तीसरे स्थान पर भी तेंदुलकर ही हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 9 शतक लगाए थे।
वनडे क्रिकेट में उन्होंने वहां 40 मुकाबलों की 38 पारियों में 4 शतक जड़े और 38.23 की औसत से 1,453 रन बनाए थे।
वहीं, टेस्ट क्रिकेट में तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका में 15 मैचों की 28 पारियों में 5 शतक लगाए थे। इस दौरान उन्होंने 46.44 की औसत से 1,161 रन बनाए थे।
#4
राहुल द्रविड़ (8 शतक, इंग्लैंड)
भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 8 शतक लगाए थे। टेस्ट क्रिकेट में द्रविड़ ने वहां 13 मैचों की 23 पारियों में 68.80 की शानदार औसत से 1,376 रन बनाए थे।
इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक निकले थे।
वहीं, वनडे में उन्होंने इंग्लैंड में 32 पारियों में 45.85 की औसत से 1,238 रन बनाए और 2 शतक लगाए थे।