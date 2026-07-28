श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज और उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने वाला है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम का ऐलान भी कर दिया है। श्रीलंका के खिलाफ कई भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस प्रारूप में शानदार रहा है। उन्होंने जमकर रन बनाए और कई बार टीम को यादगार जीत भी दिलाई। आइए टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीयों पर नजर डालते हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर - 1,995 रन
इस सूची में पहले पायदान पर पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं।
उन्होंने इस टीम के खिलाफ 25 मैचों की 36 पारियों में 60.45 की दमदार औसत से 1,995 रन बनाए थे।
इस दौरान वह 9 शतक और 6 अर्धशतक जड़ने में भी सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 203 रन का रहा है।
सचिन ने नवंबर 2013 में संन्यास ले लिया था, लेकिन वह आज भी दोनों टीमों के बीच सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं।
#2
राहुल द्रविड - 1,508 रन
इस सूची में दूसरे स्थान पर राहुल द्रविड हैं। उन्होंने भी जनवरी 2012 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
द्रविड ने श्रीलंका के खिलाफ इस प्रारूप में कई यादगार पारियां खेली थीं।
उन्होंने कुल 20 मैचों की 32 पारियों में 48.64 की औसत से 1,508 रन अपने नाम किए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 9 अर्धशतक निकले थे।
श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 177 रन का रहा था।
#3
वीरेंद्र सहवाग - 1,239 रन
इस सूची में तीसरे स्थान पर पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। उन्होंने भी मार्च 2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
सहवाग ने श्रीलंका के खिलाफ इस प्रारूप में कई विस्फोटक पारियां खेली थीं।
उन्होंने कुल 11 मैचों की 18 पारियों में 72.88 की औसत और 99.83 की स्ट्राइक रेट से 1,239 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे।
श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 293 रन का रहा था।
#4
मोहम्मद अजहरुद्दीन - 1,215 रन
इस सूची में चौथे नंबर पर पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। वह भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।
उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इस प्रारूप में कई दमदार पारियां खेली थीं।
उन्होंने कुल 17 मैचों की 23 पारियों में 55.22 की शानदार औसत के साथ 1,215 रन अपने नाम किए थे।
इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 4 अर्धशतक निकले थे। श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 199 रन का रहा था।