सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज और उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 01:44 pm Jul 28, 202601:44 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने वाला है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम का ऐलान भी कर दिया है। श्रीलंका के खिलाफ कई भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस प्रारूप में शानदार रहा है। उन्होंने जमकर रन बनाए और कई बार टीम को यादगार जीत भी दिलाई। आइए टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीयों पर नजर डालते हैं।