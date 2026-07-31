टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम अब अपनी अगली टेस्ट सीरीज में श्रीलंका क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। दोनों देशों के बीच 15 अगस्त से इस सीरीज की शुरुआत होगी। शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएगी। भारत ने अपने पिछले श्रीलंका दौरे पर क्लीन स्वीप की थी और गिल की कप्तानी वाली टीम इस प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी। इस बीच श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर (9 शतक)
पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद था। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 9 टेस्ट शतक लगाए थे।
उन्होंने इस टीम के खिलाफ 25 मैचों की 36 पारियों में 60.45 की दमदार औसत से 1,995 रन बनाए थे।
इस बीच वह 9 शतकों के अलावा 6 अर्धशतक भी लगा चुके थे।
सचिन ने नवंबर 2013 में संन्यास ले लिया था, लेकिन वह आज भी दोनों टीमों के बीच सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
#2
वीरेंद्र सहवाग (5 शतक)
पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ औसत लगभग 73 का रहा है।
सहवाग ने श्रीलंका के खिलाफ इस प्रारूप में कई विस्फोटक पारियां खेली थीं।
उन्होंने कुल 11 मैचों की 18 पारियों में लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से 1,239 रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 5 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे। श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 293 रन का रहा था।
#3
मोहम्मद अजहरुद्दीन (5 शतक)
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इस सूची का हिस्सा हैं।
उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इस प्रारूप में कई दमदार पारियां खेली थीं।
उन्होंने कुल 17 मैचों की 23 पारियों में 55.22 की शानदार औसत के साथ 1,215 रन अपने नाम किए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 4 अर्धशतक निकले थे।
श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 199 रन का रहा था।
#4
विराट कोहली (5 शतक)
पूर्व भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने भी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में 5 शतक लगाए थे।
उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 11 टेस्ट की 18 पारियों में 67.81 की औसत के साथ 1,085 रन बनाए हैं। इस बीच उनका सर्वोच्च स्कोर 243 रन रहा था।
वह श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ एक पारी में शून्य पर आउट हुए थे।
उन्होंने इस टीम के खिलाफ 2022 में अपना आखिरी टेस्ट में खेला था।