टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद था। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 9 टेस्ट शतक लगाए थे।

उन्होंने इस टीम के खिलाफ 25 मैचों की 36 पारियों में 60.45 की दमदार औसत से 1,995 रन बनाए थे।

इस बीच वह 9 शतकों के अलावा 6 अर्धशतक भी लगा चुके थे।

सचिन ने नवंबर 2013 में संन्यास ले लिया था, लेकिन वह आज भी दोनों टीमों के बीच सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।