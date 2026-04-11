IPL इतिहास में पावरप्ले के दौरान सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 17वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 28 गेंदों में 74 रन की तूफानी पारी खेली। उनके 65 रन तो पावरप्ले (पहले 6 ओवर) में ही आए थे। वह IPL इतिहास में पावरप्ले में दूसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। आइए IPL इतिहास में पावरप्ले में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 सुरेश रैना (87 बनाम पंजाब, IPL 2014) IPL इतिहास में पावरप्ले में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना के नाम दर्ज हैं। उन्होंने IPL 2014 में PBKS के खिलाफ क्वालीफायर-2 में 25 गेंद में 87 रन की पारी खेली थी। हालांकि, 227 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए CSK को उस मुकाबले में 24 रन से हार मिली थी। रैना के सभी 87 रन पावरप्ले में ही आए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 348 की रही थी।

#2 अभिषेक शर्मा (65 बनाम PBKS, IPL 2026) सूची में अब SRH के सलामी बल्लेबाज अभिषेक दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस संस्करण में PBKS के खिलाफ 28 गेंदों में 74 की बेहद आक्रामक पारी खेली। उनके बल्ले से 5 चौके और 8 छक्के निकले थे। इस दौरान उन्होंने 65 रन तो पावरप्ले में ही बना लिए थे। इस मैच में उन्होंने अपने सलामी जोड़ीदार ट्रेविस हेड के साथ पावरप्ले में 105 रन की साझेदारी निभाई थी। इससे टीम 219/6 का स्कोर बनाने में सफल रही।

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#3 ईशान किशन (63 बनाम SRH, IPL 2021) सूची में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन तीसरे नंबर पर है। उन्होंने IPL 2021 में मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से SRH के खिलाफ 32 गेंदों में 84 की पारी खेली। उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले थे। इस दौरान उन्होंने 63 रन तो पावरप्ले में ही बना लिए थे। उस मैच में उन्होंने अपने सलामी जोड़ीदार रोहित शर्मा के साथ पावरप्ले में 80 रन की साझेदारी निभाई थी। इससे टीम 235/9 का स्कोर बनाने में सफल रही।

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