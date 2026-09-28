वनडे में सर्वाधिक बार लक्ष्य का सफल पीछा करने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इसमें विराट कोहली (139*) ने एक बार फिर लक्ष्य का पीछा करने में अपनी उपयोगिता साबित की। उनकी पारी से भारत ने 296 रनों का लक्ष्य 41.4 ओवर में हासिल कर लिया। आइए वनडे में सर्वाधिक बार लक्ष्य का सफल पीछा करने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर - 127
कोहली से पहले लक्ष्य का पीछा करने में पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के रूप में भारत के पास एक भरोसेमंद बल्लेबाज था।
उनके दबदबे के चलते एक समय ऐसा भी आता था जब तेंदुलकर बनाम 11 खिलाड़ी आमने-सामने होते थे।
127 सफल वनडे मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाले तेंदुलकर इस प्रारूप में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।
इन मैचों में उन्होंने 55.45 की औसत से 5,490 रन बनाए हैं, जिनमें 14 शतक शामिल हैं।
#2
महेंद्र सिंह धोनी - 116
इस सूची में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दूसरे पायदान पर हैं। वह लक्ष्य का सफल पीछा करने से पहले उसकी भूमिका तैयार में माहिर रहे हैं।
क्रिकइंफो के अनुसार, धोनी लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए सर्वाधिक 47 बार नाबाद भी लौटे हैं। इन मैचों में उनकी औसत भी सर्वाधिक 102.71 की रही है।
उन्होंने वनडे में 116 बार लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए 2,876 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं।
#3
विराट कोहली - 112
इस सूची में कोहली अब तीसरे पायदान पर हैं। उनके नाम लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।
कोहली ने अकेले लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम की जीत में 25 शतक बनाए हैं।
उन्होंने 112 बार लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए 91.05 की औसत से 6,374 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 97 की स्ट्राइक रेट से 29 अर्धशतक भी जड़े हैं।