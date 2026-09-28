विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 139 रन की मैच जिताऊ पारी खेली है

वनडे में सर्वाधिक बार लक्ष्य का सफल पीछा करने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन भारत शर्मा 07:32 pm Sep 28, 202607:32 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इसमें विराट कोहली (139*) ने एक बार फिर लक्ष्य का पीछा करने में अपनी उपयोगिता साबित की। उनकी पारी से भारत ने 296 रनों का लक्ष्य 41.4 ओवर में हासिल कर लिया। आइए वनडे में सर्वाधिक बार लक्ष्य का सफल पीछा करने में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।