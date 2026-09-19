टी-20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 1,500+ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
अब तक चुनिंदा भारतीय बल्लेबाज ही एक कैलेंडर वर्ष में 1,500 से अधिक टी-20 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। हाल ही में ईशान किशन भी इस सूची में शामिल हुए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच के दौरान ये मुकाम हासिल किया। किशन के लिए यह साल अब तक शानदार बीता है। इस बीच टी-20 क्रिकेट में एक कलैंडर वर्ष में 1,500+ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
विराट कोहली (2016)
भारतीय दिग्गज विराट कोहली के लिए 2016 बेहद शानदार बीता था।
उन्होंने 2016 में 31 मैचों में 89.66 की औसत और 147.12 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,614 रन बनाए थे। उन्होंने 4 शतक और 14 अर्धशतक अपने नाम किए थे।
IPL 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से 16 पारियों में 81.08 की औसत और 152.03 की स्ट्राइक रेट से 973 रन बनाए थे। यह एक IPL सीजन में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड है।
#2
सूर्यकुमार यादव (2022)
पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2022 में 41 टी-20 मैच खेले थे, जिसमें 45.54 की औसत और 175.99 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,503 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक और 12 अर्धशतक लगाए थे।
2022 में उन्होंने 31 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 46.56 की औसत और 187.43 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,164 रन बनाए थे।
उन्होंने IPL 2022 में 8 पारियों में 43.28 की औसत से 303 रन बनाए थे।
#3
अभिषेक शर्मा (2025)
भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी इस सूची का हिस्सा हैं।
उन्होंने 2025 में 41 मैचों की 40 पारियों में 41.07 की औसत और 202.01 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,602 रन बनाए थे।
उन्होंने पिछले साल 148 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 3 शतक और 9 अर्धशतक लगाए थे।
IPL 2025 में उन्होंने 33.76 की औसत और 193.39 की स्ट्राइक रेट से 439 रन अपने नाम किए थे।
#4
ईशान किशन (2026)
किशन इस सूची में शामिल होने वाले चौथे बल्लेबाज बने।
उन्होंने 41 टी-20 मुकाबलों में 37.6 की औसत और 176.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,504 रन बनाए।
इस बीच उन्होंने 103 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं।
बता दें कि किशन ने इस साल अब तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 26 पारियों में 36.08 की औसत के साथ 902 रन बनाए हैं।
IPL 2026 में उन्होंने 602 रन बनाए थे।