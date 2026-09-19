ईशान किशन ने इस साल पूरे किए 1,500 टी-20 रन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 1,500+ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 06:58 pm Sep 19, 202606:58 pm

क्या है खबर?

अब तक चुनिंदा भारतीय बल्लेबाज ही एक कैलेंडर वर्ष में 1,500 से अधिक टी-20 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। हाल ही में ईशान किशन भी इस सूची में शामिल हुए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच के दौरान ये मुकाम हासिल किया। किशन के लिए यह साल अब तक शानदार बीता है। इस बीच टी-20 क्रिकेट में एक कलैंडर वर्ष में 1,500+ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।