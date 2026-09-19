टी-20 अंतरराष्ट्रीय की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ 43 गेंदों में 118 रन की पारी खेली थी।

उन्होंने इंदौर के मैदान पर 12 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। उनकी इस शतकीय पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 260/5 का स्कोर बनाया था।

जवाब में श्रीलंकाई टीम 172 रन ही बना सकी थी।

उस मैच में केएल राहुल ने 89 रन की पारी खेली थी।