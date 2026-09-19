टी-20 अंतरराष्ट्रीय की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। उस सीरीज में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला खूब चला था। उन्होंने सीरीज के तीसरे टी-20 में 108 रन की पारी खेली। अपनी इस शतकीय पारी में उन्होंने 11 छक्के भी लगाए। इस बीच एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
अभिषेक शर्मा (13 छक्के बनाम इंग्लैंड, 2025)
अभिषेक ने 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में शतक लगाया था।
उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में 54 गेंदों में 135 रन बनाए थे, जिसमें 13 छक्के और 7 चौके शामिल थे।
उनकी पारी की मदद से भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में इंग्लिश टीम सिर्फ 97 रन पर सिमट गई थी।
#2
अभिषेक शर्मा (11 छक्के बनाम अफगानिस्तान, 2026)
अरुण जेटली स्टेडियम में अभिषेक ने अफगानी टीम के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में शतक पूरा किया। वह सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने।
वह 34 गेंदों में 108 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 11 छक्के शामिल रहे।
उनके शतक की मदद से भारत ने पहले खेलते हुए 221/7 का स्कोर बनाया था।
जवाब में अफगानी टीम सिर्फ 94 रन पर ही सिमट गई थी।
#3
रोहित शर्मा (10 छक्के बनाम श्रीलंका, 2017)
रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ 43 गेंदों में 118 रन की पारी खेली थी।
उन्होंने इंदौर के मैदान पर 12 चौके और 10 छक्के शामिल रहे। उनकी इस शतकीय पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 260/5 का स्कोर बनाया था।
जवाब में श्रीलंकाई टीम 172 रन ही बना सकी थी।
उस मैच में केएल राहुल ने 89 रन की पारी खेली थी।
#4
इन बल्लेबाजों ने भी लगाए 10-10 छक्के
भारत से संजू सैमसन, तिलक वर्मा और ईशान किशन भी एक पारी में 10-10 छक्के लगा चुके हैं।
तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2024 में जोहान्सबर्ग में 47 गेंदों में 9 चौकों और 10 छक्कों की बदौलत 120 रन बनाए थे।
सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 गेंदों में 7 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 107 रन (डरबन) बनाए थे।
किशन ने 2026 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 10 छक्कों की बदौलत 103 रन बनाए।