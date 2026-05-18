IPL के एक सीजन में 40 से अधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज

#1 वैभव सूर्यवंशी सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अब तक 12 पारियों में 43 छक्के लगाए हैं। उन्होंने अब तक 43 ही चौके भी लगाए हैं। उन्होंने अब तक 40.50 की औसत और 234.78 की स्ट्राइक रेट के साथ 486 रन बनाए हैं। इस बीच वह एक शतक और 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। वह जसप्रीत बुमराह से लेकर मिचेल स्टार्क जैसे बड़े गेंदबाजों के खिलाफ छक्के लगा चुके हैं।

#2 अभिषेक शर्मा SRH के अभिषेक शर्मा के लिए 2024 सीजन बेहतरीन रहा था। उन्होंने 2024 में 16 पारियों में 32.26 की औसत और 204.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 484 रन बनाए थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 42 छक्के भी लगाए थे। SRH की टीम IPL 2024 में उपविजेता रही थी। तब फाइनल मैच में KKR ने जीत दर्ज की थी। अभिषेक IPL 2026 में भी अब तक 37 छक्के जड़ चुके हैं।

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