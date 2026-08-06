श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज में ये रिकॉर्ड्स बना सकते हैं भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को 15 अगस्त से श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलनी है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करेगी और इस सीरीज को जीतने का प्रयास करेगी। इस समय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 में भारतीय टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। इस सीरीज के साथ टीम अपनी स्थिति में सुधार करना चाहेगी। श्रीलंका दौरे पर भारतीय बल्लेबाज कुछ रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं।
#1
शुभमन गिल पूरे कर सकते हैं 3,000 टेस्ट रन
गिल का टेस्ट करियर का शानदार चल रहा है। उन्होंने अब तक 41 टेस्ट की 74 पारियों में 44.31 की औसत के साथ 2,969 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 269 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 11 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं।
गिल 31 रन और बनाते ही अपने टेस्ट करियर में 3,000 रन पूरे कर लेंगे।
उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज 2020 में किया था।
शतक
एक शतक लगाते ही तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे गिल
गिल ने कप्तान के तौर पर अब तक 9 टेस्ट खेले हैं, इसकी 15 पारियों में उन्होंने 82.76 की अविश्वसनीय औसत के साथ 1,076 रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 6 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है।
वह श्रीलंका में अगर एक भी शतक लगाने में सफल होते हैं, तो बतौर कप्तान सर्वाधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में सचिन तेंदुलकर (7 शतक) की बराबरी कर लेंगे।
#2
एशिया में 2,000 टेस्ट रन पूरे कर सकते हैं राहुल
श्रीलंका दौरे पर केएल राहुल के प्रदर्शन पर नजरें रहने वाली हैं। उन्होंने अब तक श्रीलंका में 8 पारियों में 33.50 की औसत से 268 रन बनाए हैं।
एशिया में खेलते हुए इस बल्लेबाज ने 52 पारियों में 38.29 की औसत के साथ 1,838 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं।
वह श्रीलंका दौरे पर 162 रन और बनाते ही एशिया में अपने 2,000 टेस्ट रन पूरे कर लेंगे।
#3
यशस्वी जायसवाल हासिल कर लेंगे ये उपलब्धि
यशस्वी जायसवाल अपने टेस्ट करियर में पहली बार श्रीलंका का दौरा करने वाले हैं।
उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर में अब तक 51 मैच खेले हैं और इसकी 94 पारियों में 54.95 की औसत से 4,891 रन बनाए हैं।
वह अपने प्रथम श्रेणी करियर में 5,000 रन पूरे कर लेंगे।
अपने टेस्ट करियर में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 48.75 की औसत के 2,535 साथ रन बनाए हैं।