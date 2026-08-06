अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे कप्तान गिल (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज में ये रिकॉर्ड्स बना सकते हैं भारतीय बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 11:45 am Aug 06, 202611:45 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को 15 अगस्त से श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलनी है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करेगी और इस सीरीज को जीतने का प्रयास करेगी। इस समय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 में भारतीय टीम 5वें स्थान पर मौजूद है। इस सीरीज के साथ टीम अपनी स्थिति में सुधार करना चाहेगी। श्रीलंका दौरे पर भारतीय बल्लेबाज कुछ रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं।