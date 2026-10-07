टी-20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से खेलते हुए IPL 2026 में 15 पारियों में 40.13 की औसत और 182.42 की स्ट्राइक रेट के साथ 602 रन बनाए।

उन्होंने इस साल अब तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 30 पारियों में 38.59 की औसत और 168.06 की स्ट्राइक रेट से 1,042 रन बनाए हैं।

इस साल किशन अब तक 45 टी-20 पारियों में 1,644 रन बना चुके हैं। अभी उनके पास इन आंकड़ों पर और बेहतर करने का मौका है।