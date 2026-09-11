महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत कब-कब हारा फाइनल? सिर्फ 2 बार नहीं जीत पाए खिताब
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का महिला एशिया कप में शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत ने अब तक खेले गए सभी 9 संस्करणों में 7 बार खिताब अपने नाम किया है। वहीं, 10वीं बार भी टीम फाइनल में पहुंच गई है। टीम को टूर्नामेंट इतिहास में सिर्फ 2 बार खिताबी हार का सामना करना पड़ा है। फाइनल में पहली हार 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ मिली थी, जबकि 2024 में श्रीलंका ने भारत को हराकर पहली बार खिताब जीता था।
#1
जब 2018 में बांग्लादेश ने चौंकाया
भारत को महिला एशिया कप में पहली बार फाइनल में हार 2018 में मिली थी। इससे पहले के सभी 6 खिताब भारत ने जीते थे।
मलेशिया में खेले गए इस संस्करण के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराकर बड़ा उलटफेर किया था।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 112 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर पहली बार महिला एशिया कप का खिताब जीता था।
#2
2024 में श्रीलंका ने जीता पहला खिताब
भारत को महिला एशिया कप फाइनल में दूसरी हार 2024 में मिली थी।
श्रीलंका में आयोजित इस संस्करण के फाइनल में मेजबान श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराया था।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका ने 18.4 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
इस जीत के साथ श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था।
तथ्य
भारत ने जीते हैं सबसे ज्यादा खिताब
महिला एशिया कप में भारत सबसे सफल टीम रही है।
भारत ने अब तक 7 बार (वनडे और टी-20 मिला कर) खिताब जीता है। भारत ने 2004, 2005-06, 2006, 2008, 2012, 2016 और 2022 में ट्रॉफी अपने नाम की।
भारत के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका ही इस टूर्नामेंट को जीत सके हैं।
2026 में भारत लगातार 10वीं बार फाइनल में पहुंच चुका है और अपने 8वें खिताब के लिए मैदान पर उतरेगा।