महिला एशिया कप में केवल दो बार खिताब नहीं जीत पाया भारत

महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत कब-कब हारा फाइनल? सिर्फ 2 बार नहीं जीत पाए खिताब

लेखन Manoj Panchal 12:34 pm Sep 11, 202612:34 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का महिला एशिया कप में शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत ने अब तक खेले गए सभी 9 संस्करणों में 7 बार खिताब अपने नाम किया है। वहीं, 10वीं बार भी टीम फाइनल में पहुंच गई है। टीम को टूर्नामेंट इतिहास में सिर्फ 2 बार खिताबी हार का सामना करना पड़ा है। फाइनल में पहली हार 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ मिली थी, जबकि 2024 में श्रीलंका ने भारत को हराकर पहली बार खिताब जीता था।