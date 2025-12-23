भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी-20 में श्रीलंका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से जीती भारतीय टीम श्रीलंका ने पावरप्ले के बाद 39 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट खो दिए। इसके बाद हर्षिता समरविक्रमा ने 32 गेंदों में 33 रन की पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। जवाब में स्मृति मंधाना (14) के जल्दी आउट होने के बाद शफाली ने जेमिमा रोड्रिगेज (26) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़े। इसके बाद भारतीय टीम ने 12वें ओवर के दौरान आसानी से लक्ष्य हासिल किया।

वर्मा शफाली वर्मा ने लगाया अपना 12वां अर्धशतक छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत से पारी की शुरुआत करने आई शफाली ने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 12वां अर्धशतक लगाया। श्रीलंकाई टीम के विरुद्ध यह उनके बल्ले से निकलने वाली पहली अर्धशतकीय पारी रही। वह 34 गेंदों में 69 रन बनाकर नाबाद रही। अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का लगाया। आखिर में कप्तान हरमनप्रीत कौर 10 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुई।

आंकड़े अट्टापट्टू ने पूरे किए अपने 3,500 रन श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टूने 24 गेंदों में 31 रन बनाए और फिर स्नेह राणा का शिकार हो गईं। हालांकि, वह महिलाओं के टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3,500 रन बनाने वाली चौथी खिलाड़ी बन गईं। उनके अब 148 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के बाद 25.39 की औसत के साथ 3,504 रन हो गए हैं। वह सूजी बेट्स, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बाद 3,500 रन का आंकड़ा छूने वाली बल्लेबाज बनी हैं।

