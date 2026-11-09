दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है (फाइल तस्वीर)

दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

लेखन आदर्श कुमार 05:27 pm Nov 09, 202605:27 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की चयन समिति ने दिसंबर में होने वाले दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का चयन कर लिया है। इस दौरे पर भारतीय महिला टीम सभी प्रारूपों में मुकाबले खेलेगी। दोनों देशों के बीच एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। हाल ही में भारतीय टीम को जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज में शानदार जीत मिली थी।