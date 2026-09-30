भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने कमाल का खेल दिखाया (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने जीता स्वर्ण पदक, विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की

लेखन आदर्श कुमार 09:34 am Sep 30, 202609:34 am

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारत ने बुधवार को महिला कंपाउंड तीरंदाजी का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और पृथिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओकाजाकी चुओ सोगो पार्क में खेले गए मुकाबले में भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और इस दौरान 238 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की। चीन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।