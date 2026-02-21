भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को हराया, 2-1 से जीती सीरीज

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। स्मृति मंधाना (82) और जेमिमा रोड्रिगेज (59) की शानदार पारियों के दम पर भारतीय टीम 176/6 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्ले गार्डनर (57) ने सबसे बड़ी पारी खेली। हालांकि, वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाईं। टीम 159/9 का स्कोर ही बना सकी। श्रेयंका पाटिल ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए।

पारी ऐसी रही मंधाना की पारी और साझेदारी मंधाना ने 55 गेंदों का सामना किया और 82 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 8 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 149.09 की रही। टीम को पहला झटका शफाली वर्मा के रूप में सिर्फ 19 रन पर लग गया था। यहां से मंधाना ने जेमिमा के साथ मिलकर पारी संभाली और 82 गेंदों में 121 रन की साझेदारी निभाई। जेमिमा 46 गेंद में 59 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 4 चौके निकले।

रिकॉर्ड मंधाना ने ये रिकॉर्ड किए अपने नाम मंधाना ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं। टेस्ट (127 रन) और वनडे (105 रन) में भी ये रिकॉर्ड मंधाना के ही नाम है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर बनाने वाली बल्लेबाज भी बनी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 29 पारियों में 33.07 की औसत से 860 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं।

अर्धशतक जेमिमा ने लगाया जड़ा अपना 15वां अर्धशतक जेमिमा ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 15वां अर्धशतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी का यह दूसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने अब तक 118 मुकाबले खेले हैं और इसकी 105 पारियों में 30.73 की औसत से 2,551 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 76 रन रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 25 पारियों में 19.04 की औसत से 419 रन बनाए हैं। इस टीम के खिलाफ उनका दूसरा अर्धशतक रहा।