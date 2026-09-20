एशियाई खेलों में भारत ने जीता पहला पदक, निशानेबाजी में भारतीय महिला टीम को मिला रजत 

सोनम (634.1) और इलावेनिल (633.5) ने इस स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया।

यही कारण रहा कि टीम स्पर्धा के साथ-साथ इलावेनिल और सोनम ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता के व्यक्तिगत फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया।

उनके स्कोर उन्हें अंतिम-8 निशानेबाजों में जगह दिलाने के लिए काफी थे।

अब इन दोनों निशानेबाजों के पास भारत की पदक तालिका में योगदान देने का एक और मौका होगा।

विदर्शा ने 630.4 का स्कोर किया और फाइनल में जगह नहीं बना सकी।