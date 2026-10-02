भारत विश्व कप 2027 से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा 6 वनडे मैचों की सीरीज

द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका की उछाल भरी पिचों और परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के लिए भारतीय टीम मुख्य टूर्नामेंट से काफी पहले वहां पहुंच जाएगी।

इस दौरान वहां 6 मैचों की एक महत्वपूर्ण वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके मुकाबले जोहान्सबर्ग, केपटाउन और सेंचुरियन जैसे प्रमुख मैदानों पर आयोजित होंगे।

इससे भारतीय टीम को विश्व कप के दौरान इन मैदानों पर होने वाले मैचों से पहले वहां के हिसाब से बेहतर तैयारी का अवसर मिल सकेगा।