भारत में खेला जाएगा बिग बैश लीग का उद्घाटन मुकाबला

बिग बैश लीग 2026-27 का पहला मुकाबला भारत में होगा, हुई आधिकारिक घोषणा

लेखन Manoj Panchal 09:47 am Jul 10, 202609:47 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख टी-20 फ्रेंचाइजी लीग बिग बैश लीग (BBL) इतिहास रचने जा रही है। इसके 2026-27 सीजन का उद्घाटन मुकाबला भारत में आयोजित होगा। यह पहली बार होगा जब BBL का कोई आधिकारिक मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस फैसले की घोषणा की। यह कदम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते खेल संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।