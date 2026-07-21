अभिषेक शर्मा के आंकड़े जिम्बाब्वे के खिलाफ कमाल के हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय: जिम्बाब्वे के खिलाफ इन भारतीय खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 12:32 pm Jul 21, 202612:32 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई से होगा। भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम मानी जा रही है। उसको अपनी पिछली 2 सीरीज में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस दौरे पर भारतीय बल्लेबाजों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। आइए जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।