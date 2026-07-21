टी-20 अंतरराष्ट्रीय: जिम्बाब्वे के खिलाफ इन भारतीय खिलाड़ियों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज 23 जुलाई से होगा। भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम मानी जा रही है। उसको अपनी पिछली 2 सीरीज में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस दौरे पर भारतीय बल्लेबाजों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। आइए जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।
#1
अभिषेक शर्मा (179 रन)
इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं।
उन्होंने साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था।
इस खिलाड़ी ने अब तक 6 मैच खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 35.8 की औसत से 179 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 177.22 की रही है।
उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा है।
#2
शुभमन गिल (170 रन)
दूसरे स्थान पर फिलहाल टी-20 टीम से बाहर चल रहे शुभमन गिल हैं।
उन्होंने साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। गिल ने इस टीम के खिलाफ अब तक 5 मैचों की 5 पारियों में 42.50 की औसत और 125.92 की स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जबकि इस टीम के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर 66 रन रहा है।
#3
यशस्वी जायसवाल (141 रन)
इस सूची में तीसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल हैं।
ये खिलाड़ी भी अभी भारत की टी-20 टीम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2024 में खेला था।
अब तक इस खिलाड़ी ने 3 मैच खेले हैं और इसकी 3 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 70.5 की औसत से 141 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 93 रन रहा है।
#4
रुतुराज गायकवाड़ (133 रन)
चौथे स्थान पर रुतुराज गायकवाड़ हैं। उन्होंने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में खेला था।
गायकवाड़ ने अब तक इस टीम के खिलाफ 4 मैच खेले हैं। इनकी 3 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए उन्होंने 133 रन बनाए हैं।
इस दौरान उनकी औसत 66.50 और स्ट्राइक रेट 158.33 की रही है।
उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 77 रन है।