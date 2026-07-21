जिम्बाब्वे बनाम भारत: हरारे के मैदान पर कैसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

जिम्बाब्वे ने हरारे में 64 टी-20 मुकाबले खेले हैं। टीम को 18 मैचों में जीत और 44 मुकाबलों में हार मिली है। वहीं, 2 मैच बेनतीजा रहे हैं।

भारत ने यहां 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें टीम को 9 मैचों में जीत और 3 मुकाबलों में हार मिली है।

दोनों टीमों के बीच हरारे में 12 मैच हुए हैं और भारतीय टीम ने इनमें 9 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि 3 मैचों में उसे हार मिली है।