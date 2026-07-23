जिम्बाब्वे बनाम भारत: रिंकू सिंह ने खेला अपना 200वां टी-20 मुकाबला, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने खास उपलब्धि हासिल की है। वह अपने करियर का 200वां टी-20 मुकाबला खेलने मैदान पर उतरे। इस सीरीज के जरिए रिंकू की भारतीय टीम में वापसी हुई है। इससे पहले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ खेली गई टी-20 सीरीज में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली थी। वैभव सूर्यवंशी को भी पहले टी-20 में मौका मिला।
प्लेइंग इलेवन
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी-20 के लिए ऐसी है भारतीय टीम
पहले टी-20 में तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को डेब्यू करने का मौका भी मिला है।
वहीं, मयंक यादव की भी टीम में वापसी हुई है। संजू सैमसन जो आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज का हिस्सा थे। उन्हें इस सीरीज में मौका नहीं मिला है।
पहले टी-20 के लिए भारतीय टीम: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा और मयंक यादव।
आंकड़े
टी-20 क्रिकेट में ऐसे हैं रिंकू के आंकड़े
रिंकू ने 200 मुकाबले खेले हैं और इसकी 169 पारियों में लगभग 35 की औसत से 3,800 से अधिक रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से 20 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 83 रन नाबाद रहा है।
उन्होंने 147 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 46 मैच की 33 पारियों में लगभग 40 की औसत से 650 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं।
IPL
ऐसा रहा है रिंकू का IPL करियर
रिंकू ने साल 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था।
वह 73 मैच खेले हैं, जिसकी 62 पारियों में 34 की औसत और 145.96 की स्ट्राइक रेट से 1,394 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक भी जड़े हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 83* रन का रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 14 मैच की 11 पारियों में 59 की औसत से 295 रन बनाए थे।