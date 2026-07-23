जिम्बाब्वे बनाम भारत: रिंकू सिंह ने खेला अपना 200वां टी-20 मुकाबला, जानिए उनके आंकड़े

रिंकू ने 200 मुकाबले खेले हैं और इसकी 169 पारियों में लगभग 35 की औसत से 3,800 से अधिक रन बनाए हैं।

उनके बल्ले से 20 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 83 रन नाबाद रहा है।

उन्होंने 147 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 46 मैच की 33 पारियों में लगभग 40 की औसत से 650 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं।