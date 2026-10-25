भारत बनाम जिम्बाब्वे: दीप्ति शर्मा ने जड़ा दूसरा वनडे शतक, ये रिकॉर्ड किए अपने नाम

भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 148 रन के कुल स्कोर पर चौथा झटका लगा था।

उसके बाद बल्लेबाजी पर आई दीप्ति ने हरमनप्रीत कौर (126) के साथ पारी और आगे बढ़ाया और 5वें विकेट के लिए 153 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया।

इस दौरान उन्होंने पहले अर्धशतक जड़ा और फिर उसे शतक में तब्दील किया।

वह पारी में 86 गेंदों में 15 चौकों से 106 रन बनाकर नाबाद रहीं।