भारत बनाम वेस्टइंडीज: टी-20 सीरीज में इन 5 खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, जानिए आंकड़े

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जो इस समय शानदार फॉर्म में हैं।

वनडे सीरीज में उन्होंने 2 शतक जड़े। तीसरे मैच में उन्होंने नाबाद 162 रन की पारी खेली।

उनकी इस पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 352 रन का बड़ा लक्ष्य सिर्फ 48.2 ओवर में हासिल कर लिया था।

अब होप टी-20 सीरीज में भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखना चाहेंगे और टीम को भारत के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।