भारत बनाम वेस्टइंडीज: शुभमन गिल ने वनडे में लगाया लगातार दूसरा शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। उन्होंने गुवाहटी वनडे में जीत के लिए मिले 406 रन के पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक लगाया। यह उनके वनडे करियर का 11वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दूसरा शतक साबित हुआ। इस पारी के दौरान गिल ने भारत में अपने 2,000 वनडे रन पूरे किए। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही गिल की पारी
गिल ने शमर जोसेफ के एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाते हुए अच्छी लय के संकेत दिए।
उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही पिच पर जमकर रन बटोरे और 38 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
इसके बाद भी उन्होंने तेजी से रन बनाना जारी रखा और 62 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।
उन्होंने रोहित के साथ मिलकर 200 से अधिक रन की साझेदारी भी निभाई।
रिकॉर्ड
सबसे कम पारियों में अपने घर पर 2,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने गिल
गिल ने भारत में खेलते हुए 33 पारियों में अपने 2,000 रन पूरे किए।
वह अपने घर पर सबसे कम पारियों में ये आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बने।
उन्होंने डेसमंड हेंस का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि हेंस ने वेस्टइंडीज में खेलते हुए 36 पारियों में ये आंकड़ा छूआ था।
इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक और हाशिम अमला अन्य बल्लेबाज हैं।
डिकॉक ने 37 पारियों में और अमला ने 38 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था।
जानकारी
इस सूची में शामिल हुए गिल
गिल ने सिर्फ 68 पारियों में ही अपने वनडे में 11 शतक पूरे किए। उनसे कम पारियों में 11-11 शतक सिर्फ अमला (64) और डिकॉक (65) ने लगाए थे।