भारत बनाम वेस्टइंडीज: शुभमन गिल ने वनडे में लगाया लगातार दूसरा शतक, बनाए ये रिकॉर्ड्स

गिल ने भारत में खेलते हुए 33 पारियों में अपने 2,000 रन पूरे किए।

वह अपने घर पर सबसे कम पारियों में ये आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बने।

उन्होंने डेसमंड हेंस का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि हेंस ने वेस्टइंडीज में खेलते हुए 36 पारियों में ये आंकड़ा छूआ था।

इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक और हाशिम अमला अन्य बल्लेबाज हैं।

डिकॉक ने 37 पारियों में और अमला ने 38 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था।