होप ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: शाई होप ने खेली 162* रन की पारी, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 11:27 pm Oct 03, 202611:27 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे में बेहतरीन शतकीय पारी (162*) खेली। यह उनके वनडे करियर का 21वां शतक साबित हुआ। मुल्लांपुर स्टेडियम में उन्होंने आमिर जांगू के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी निभाई। यह इस सीरीज में उनका लगातार दूसरा शतक भी है। उनकी इस पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने जीत के लिए मिले 352 रन के लक्ष्य को हासिल किया। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।