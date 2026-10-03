रुतुराज गायकवाड़ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली है

भारत बनाम वेस्टइंडीज: रुतुराज गायकवाड़ ने जड़ा दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 06:33 pm Oct 03, 202606:33 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (57) खेली। यह उनके वनडे करियर का दूसरा और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 64 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम शुरुआती झटकों से उबरकर 351 रन का बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।