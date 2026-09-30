भारत बनाम वेस्टइंडीज: रोहित शर्मा ने वनडे में अपना 35वां शतक लगाया, बनाए ये रिकॉर्ड्स

जीत के लिए मिले 406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने गिल के साथ मिलकर जोरदार शुरुआत दिलाई।

उन्होंने पारी का दूसरा ओवर करने आए अलजारी जोसेफ के खिलाफ 2 चौके और एक छक्का लगाया।

उन्होंने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की जमकर खबर ली और सिर्फ 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।

गिल के साथ मिलकर उन्होंने 200+ रन जोड़े।

उन्होंने 72 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

वह 101 रन बनाकर आउट हुए।