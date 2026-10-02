भारत बनाम वेस्टइंडीज: तीसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 144 मुकाबले हुए हैं।

इस दौरान भारतीय टीम को 74 मुकाबलों में जीत मिली है।

वेस्टइंडीज ने 64 मैच अपने नाम किए हैं। 4 मैच में बेनतीजा रहे हैं और 2 मैच टाई पर समाप्त हुए हैं।

इन दोनों टीमों के बीच आखिरी 7 वनडे मुकाबलों में भारत ने सभी मैचों में जीत दर्ज की है।

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 2019 में आखिरी जीत दर्ज की थी।