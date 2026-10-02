भारत बनाम वेस्टइंडीज: तीसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का तीसरी और आखिरी वनडे मैच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारत ने सीरीज में 2-0 से बढ़त बनाई हुई है और शुभमन गिल की कप्तानी में टीम क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। दूसरी तरफ शाई होप की कप्तानी में टीम अपने खेल के स्तर में सुधार करना चाहेगी। आइए मैच के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 144 मुकाबले हुए हैं।
इस दौरान भारतीय टीम को 74 मुकाबलों में जीत मिली है।
वेस्टइंडीज ने 64 मैच अपने नाम किए हैं। 4 मैच में बेनतीजा रहे हैं और 2 मैच टाई पर समाप्त हुए हैं।
इन दोनों टीमों के बीच आखिरी 7 वनडे मुकाबलों में भारत ने सभी मैचों में जीत दर्ज की है।
वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ 2019 में आखिरी जीत दर्ज की थी।
भारत
इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे वनडे के दौरान चोटिल हो गए थे। वह हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते तीसरे वनडे मैच से बाहर हो चुके हैं।
ऐसे में उनकी जगह पर मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है।
संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रविंद्र जडेजा, आकिब नबी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, और मोहम्मद सिराज।
वेस्टइंडीज
ऐसी हो सकती है वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन
वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने अब तक सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन गेंदबाज बेहद महंगे साबित हुए हैं।
दूसरे वनडे में कैरेबियाई टीम 405 रन के स्कोर का बचाव नहीं कर सकी थी।
ऐसे में आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज की टीम अलजारी जोसेफ और शमर जोसेफ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।
संभावित प्लेइंग इलेवन: जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), अमीर जांगू, शरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, कीमो पॉल, अलजारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स, और विटेल लॉज।
पिच
कैसा रहेगा मुल्लांपुर स्टेडियम के पिच का मिजाज?
मुल्लांपुर में अब तक कोई भी पुरुषों का वनडे मैच नहीं खेला गया है। इससे पहले इस मैदान पर महिलाओं के 2 वनडे हुए थे, जिनमें खूब रन बने थे।
यादविंद्र सिंह स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से काली मिट्टी की की जगह रेत से तैयार की गई है।
इससे यहां स्पिनरों के मुकाबले तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। हालांकि, इस मैदान पर बल्लेबाजी करना आसान माना जाता है।
जानकारी
ऐसा रहेगा चंडीगढ़ का मौसम
एक्यूवेदर के अनुसार, 3 अक्टूबर को चंडीगढ़ में बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है। ऐसे में पूरा मैच देखने को मिल सकता है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें
गिल ने पिछले वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने का कारनामा किया था। उन्होंने सीरीज के पहले वनडे में भी 110 रन बनाए थे। वह अपनी लय को बरकरार रखना चाहेंगे।
वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल भी सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में क्रमशः 62 और 101 रन के स्कोर कर चुके हैं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है।
गेंदबाजी में कुलदीप यादव 2 मैचों में कुल 6 विकेट ले चुके है।
जानकारी
कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला 3 अक्टूबर को चंडीगढ़ के मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।