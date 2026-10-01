भारत बनाम वेस्टइंडीज: प्रसिद्ध कृष्णा तीसरे वनडे मैच से हो सकते हैं बाहर

कृष्णा ने 4 ओवर अपने पहले स्पैल में गेंदबाजी की थी। इसके बाद अपने दूसरे स्पैल में सिर्फ एक ओवर ही फेंक सके थे। उनके हिस्से के बचे हुए ओवर नमन धीर ने पूरे किए थे।

दिलचस्प रूप से नमन भी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैदान से बाहर चले गए थे।

मैच के बाद भारतीय टीम के सहायक कोच सुधांशु कोटक ने जानकारी दी थी कि कृष्णा को हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई है और उनका स्कैन किया जाएगा।