विराट कोहली इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: वनडे सीरीज में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर

लेखन आदर्श कुमार 05:26 pm Sep 25, 202605:26 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का आगाज 27 सितंबर से होगा। पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के बावजूद भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है। वेस्टइंडीज भी घरेलू टीम के सामने चुनौती पेश कर सकती है। आइए उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जो इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।