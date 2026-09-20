विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों वनडे सीरीज में नजर आएंगे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और सभी अहम जानकारी

लेखन आदर्श कुमार 10:23 am Sep 20, 202610:23 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 27 सितंबर से वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने दलों का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज में एक बार फिर दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप संभालेंगे। ऐसे में आइए इस सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य जानकारी पर एक नजर डालते हैं।