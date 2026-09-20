भारत बनाम वेस्टइंडीज: वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और सभी अहम जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 27 सितंबर से वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने दलों का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज में एक बार फिर दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप संभालेंगे। ऐसे में आइए इस सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य जानकारी पर एक नजर डालते हैं।
भारत
सीरीज के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम जापान में होने वाले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी।
ऐसे में अय्यर सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह भी जापान में टीम के साथ होंगे।
भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जयसवाल और नमन धीर।
मौका
ऋषभ पंत को मौका नहीं
गायकवाड़ की वनडे टीम में वापसी हुई है। उन्हें 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। अय्यर के एशियाई खेलों में व्यस्त होने के कारण गायकवाड़ को मध्यक्रम में मौका मिलने की संभावना है।
वहीं, ध्रुव जुरेल को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है।
ऋषभ पंत वनडे टीम में जगह नहीं बना सके। पंत अब इरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करेंगे। पंत काफी समय से वनडे टीम से बाहर हैं।
वेस्टइंडीज
वनडे सीरीज के लिए ऐसी है वेस्टइंडीज की टीम
जॉन कैंपबेल वेस्टइंडीज की टीम में लौट आए हैं। वहीं, कीम ऑगस्टे सर्जरी के कारण नहीं चुने गए हैं और उनकी जगह ज्वेल एंड्रयू को शामिल किया गया है।
अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर और स्टार शिमरॉन हेटमायर को आराम दिया गया है।
वेस्टइंडीज की वनडे टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, अमीर जंगू, अलजारी जोसेफ, शमार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, और जेडन सील्स।
कार्यक्रम
ऐसा है सीरीज का पूरा कार्यक्रम
वेस्टइंडीज टीम 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेलेगी।
इस सीरीज का दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा।
इसके बाद 5 मैचों की टी-20 सीरीज 6 अक्टूबर से लखनऊ से शुरू होगी। सभी वनडे मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर में 2 बजे शुरू होंगे।
इन सभी मुकाबलों का प्रसारण स्पोर्ट्स-18 नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप के जरिए किया जाएगा।
हेड-टू-हेड
वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 142 मुकाबले हुए हैं।
इस दौरान भारतीय टीम को 72 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 64 मैच अपने नाम किए हैं। 4 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। 2 मैच टाई पर समाप्त हुए हैं।
इन दोनों टीमों के बीच आखिरी 5 वनडे मुकाबलों में भारत ने 4 मैचों में जीत दर्ज की है। एक मैच में ही वेस्टइंडीज को सफलता मिल पाई है।