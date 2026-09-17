वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। अभी ये खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम से बाहर चल रहा है।

उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत में अपना पहला मुकाबला साल 2013 में खेला था।

अब तक इस खिलाड़ी ने 11 मैच खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 27.63 की औसत से 22 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया है।

उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/36 का रहा है।